Le MAG 143 - Colors : les auditeurs ne vont pas en croire leurs oreilles

On veut un son plus intelligible pour une radio talk, atténuer les distorsions pour les inserts téléphoniques, un son plus précis, plus détaillé avec une vraie identité qualitative. Et, avec l’arrivée du DAB, l’oreille de Sylvain Cavet est forcément très sollicitée : "C’est un son très différent de celui de la FM. Il a davantage d’ouverture et de dynamique, ce qui le rend magnifique et très moderne. Mais cela déstabilise l’auditeur lorsqu’il retrouve un signal FM, derrière un signal DAB. Notre objectif est de gommer, le plus possible, les effets entre les différentes sources pour qu’elles se ressemblent, quel que le soit le support, analogique et numérique, tout en conservant la signature sonore de la station." Même si l’oreille et la connaissance de la radio sont fondamentales, Colors a massivement investi dans des systèmes métrologiques, les équipements de mesure et les systèmes d’écoute : "Nous utilisons des outils exclusifs nous permettant d’écouter uniquement la compression opérée par les codecs et ainsi optimiser les réglages. L’objectif est de créer une couleur unique. Il faut plusieurs mois pour donner naissance à un fichier de colorisation." Viendra ensuite le temps de l’affinage une fois en place en tenant compte de l’évolution des programmes et des productions…