Le 10 juillet, Europe 1 passe à l'heure d'été

Les auditeurs retrouveront les voix de l'antenne mais aussi des signatures telles que Stéphanie Le Quellec, Bill François et Pat Angeli. Et parce que l'information ne s'arrête jamais, la rédaction d'Europe 1 les accompagnera tout au long de l'été pour un décryptage complet de l’actualité. En semaine, la station mise sur des matinées d’évasion, un tour des régions et de bons plats mijotés ; des après-midis dédiés aux récits et aux initiatives positives ; des soirées musicales et des confidences nocturnes.

Soulignons qu'entre 6h et 9h, la matinale "Europe 1 Matin" sera confiée à Alexandre Le Mer (en juillet) et à Lionel Gougelot (en août). Les auditeurs retrouveront Christophe Lamarre, Albane Leprince, Victor Pourcher, Mélina Facchin et Fanny Marsot, pour les journaux et les flashs.