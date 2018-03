La radio RTS lance l'interface connectée Radio Control

Dans un monde digital, où tout est hyper rapide, instantané, connecté, mesurable et où la transparence est devenue une exigence, RTS radio musicale de proximité, fait évoluer son secteur d’activités. En créant Radio Control, RTS joue la carte de la transparence et assure à ses annonceurs la qualité et la fiabilité de leur diffusion publicitaire. Radio Control est une interface connectée au logiciel de diffusion de la radio RTS ainsi qu’à ses émetteurs. Avec Radio Control, les annonceurs et les agences média peuvent donc contrôler la diffusion de leurs campagnes publicitaires et être ainsi rassurés sur la qualité et la fiabilité de la diffusion publicitaire de la radio. Un outil développé par RTS, "pour plus de transparence, d’engagement et de confiance" précise la station.