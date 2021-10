"La Moselle déracinée" : un podcast natif de France Bleu Lorraine

Cette série est une création de France Bleu Lorraine à Metz et Vianney Huguenot, historien et chroniqueur sur France Bleu, conçue et réalisée en partenariat avec le département de la Moselle et ViaMirabelle (TV locale). Vianney Huguenot a retrouvé les témoins de cet exil forcé. Ils racontent, avec une profonde émotion, cette page d’histoire douloureuse de leur vie. Pendant toute la durée de la guerre, 400 000 Mosellans sont déplacés, soit plus de la moitié de la population du département.

Le son et le mixage ont été confiés à l'équipe technique de France Bleu Lorraine à Metz composé de Benjamin Capelli-Rodange, Kyllian Gauthier, Lisa Jund, Lucas Laffineur, Pablo Marconnet, Yann Ober, Pierre-Yves Renoux.