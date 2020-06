La BBC ouvre les archives de plus de 200 000 programmes

La plupart des programmes datent des dernières années, mais certains remontent à plusieurs décennies. Cette base comprend une multitude de séries culturelles de Radio 4, telles que "In Our Time", "Bookshelf" et "The Reith Lectures" et, pour ceux qui veulent s'adonner aux activités horticoles, près de 600 épisodes de "Gardeners' Question Time" peuvent être facilement recherchés et donc, écoutés. L'outil permet également au public d'utiliser une variété de filtres de recherche pour affiner les résultats, permettant aux auditeurs d'explorer des créneaux d'intérêt et de trouver exactement ce qu'ils recherchent. Program Explorer propose plus de 200 000 programmes à regarder ou à écouter, et jusqu'à présent, il était difficile de trouver exactement ce que l'on recherchait" a précisé Peter Rippon, rédacteur en chef des archives de la BBC. Un outil qui permet de rassasier sa curiosité à travers un large éventail de programmes BBC brillants à travers les archives.