JET FM lance un nouvel appel à projets

L’association JET accueille, structure, développe et accompagne les projets en lien avec la radiophonie. Elle met, également en avant les activités et les initiatives locales et citoyennes, l’effervescence culturelle et artistique sous toutes ses formes.

JET FM lance donc un appel aux bénévoles qui peuvent proposer une émission qui s’inscrira dans l’histoire de la radio et les valeurs qu’elle promeut et défend. Rappelons que JET FM est "une radio curieuse, créative, laïque et solidaire". Les programmations musicales privilégie "les productions non-explicitement commerciales". Si votre émission est retenue, vous vous engagerez à produire des émissions et/ou des chroniques régulières pour figurer dans la grille de programmation sur une saison (d'octobre à juin).