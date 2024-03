Europe 1 : l'histoire de Nougaro dans "Iconiques"

De ses premiers pas dans les clubs de jazz parisiens à son amour pour sa ville natale, Toulouse, en passant par l'influence de la poésie, Europe 1 propose aux auditeurs un retour sur la vie et le succès du chanteur, poète et parolier hors pair, Claude Nougaro.

Joe Hume, aux commandes de "Hey Joe !", chaque soir de 21h à 22h, retracera, à l’aide d'extraits d’émissions Europe 1, de performances live rares jamais éditées et de témoignages de ses proches, sa carrière et sa discographie ; mettant en lumière des titres emblématiques tels que "Toulouse", "Armstrong » et bien d'autres joyaux de son répertoire.

Parmi les invités : Olivia Ruiz, Yvan Cassar, Thomas Dutronc, Yvan Cujious et Hélène Nougaro, la dernière compagne de l'artiste.