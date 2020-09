L’émission "On parle Immo" sur Sud Radio lance son magazine

De l’information avant tout et sans annonces immobilières. Le contenu du magazine sera créé à partir des chroniques et informations délivrées en plateau lors de l’émission radio avec une déclinaison locale/régionale. Il sera distribué dans les commerces de proximité (à l’exception assumée des agences immobilières) de plus d’une cinquantaine de grandes villes de France, plus 24 éditions différentes pour Paris et l’Ile-de-France.

Le déploiement se fera progressivement à partir du mois d’octobre avec des tirages allant de 2 500 à 25 000 exemplaires selon les villes. À l’intérieur les lecteurs pourront découvrir sur 32 pages des informations variées – articles, chroniques, interviews, portraits, dossiers,…- avec un éclairage sur l’état du marché et les tendances de l’immobilier autour de chez eux.

Marc Ezrati a choisi de confier la direction de la marque à Valérie Bourdais (ex-directrice marketing/com Fontaineo et 118.218,…) Elle aura pour mission le développement des partenariats médias et la mise en oeuvre de la stratégie de diversification (TV, presse).