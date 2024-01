K6FM invite ses auditeurs à chanter avec "L'Héritage Goldman"

Voilà une belle opportunité que propose K6FM. Les auditeurs doivent tenter leur chance pour monter sur scène avec Michael Jones et toute la troupe de "L'Héritage Goldman", avec notamment la présence de Lilian Renaud le Jurassien, le dimanche 17 mars au zénith de Dijon. La même possibilité sera aussi offerte pour le concert du vendredi 15 mars au Micropolis de Besançon.L'auditeur sélectionné (chanteur amateur ou professionnel) interprètera le final du spectacle et la chanson "Puisque tu pars" avec Michael Jones et toute la troupe. Pour participer, il suffit d'interpréter la chanson "Puisque tu pars" et d'envoyer sa réalisation en audio ou en vidéo à casting@k6fm.com . Les auditeurs ont jusqu’au 15 février.