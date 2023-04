K6 FM prépare un dixième "K6 FM Live"

Sur scène, Matmatah (en acoustique), Madame Monsieur (un duo electro-pop français qui avait représenté la France à l'Eurovision 2018, Arthur Thomas (que les auditeurs écoutent actuellement avec son titre "Une femme"), La petite culotte (avec son célèbre succès aux airs entêtants et ses paroles légères) Eko Eko (des frères jumeaux de 23 ans, passionnés depuis tout jeunes par la musique). Comme d'habitude, l'équipe de K6 FM donnera sa chance à pluseirs talents locaux : le dui Les Yeux d'Olga, Ouzani—Dias et Les Betteraves fourragères.

La soirée, qui débutera à 19h30, est gratuite et sans invitation dans la limite des places disponibles.