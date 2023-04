Juliette Armanet, marraine de la tournée "Europe 2 Nouvelle Scène"

La tournée "évènement" de concerts gratuits Europe 2 Nouvelle Scène s'arrêtera également dans les villes de Rouen (4 mai), Marseille (9 mai), Montpellier (10 mai) et, Bordeaux (16 mai) et réunira sur scène un line up 5 étoiles d'artistes Nouvelle Scène soutenus par Europe 2 : Pierre de Maere, Hervé, Ko Ko Mo, Malo', Zaoui, Aime Simone, Joseph Kamel, Marie-Flore, Hyphen Hyphen, Diva Faune et Arthur Thomas.Les auditeurs peuvent gagner leurs places en écoutant Europe 2 et sur europe2.fr.