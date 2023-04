Europe 2 part en tournée

Durant la première quinzaine du mois de mai, la tournée Europe 2 Nouvelle Scène fera étape à Rouen (le jeudi 4 mai au Trianon Transatlantique avec Pierre de Maere, Ko Ko Mo et Malo'), à Marseille (le mardi 9 mai au Massilia Beach avec Zaoui, Joseph Kamel et Marie-Flore), à Montpellier (le mercredi 10 mai au Rockstore avec Hyphen Hyphen, Ko Ko Mo et Arthur Thomas), à Paris (le lundi 15 mai au Bataclan avec Aime Simone, Diva Faune et Marie-Flore) ainsi qu'à Bordeaux (le mardi 16 mai au Krakatoa avec Zaoui, Hyphen Hyphen et Malo').