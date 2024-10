Saooti réinvente l’audio digital avec l’intelligence artificielle

L’innovation étant au cœur de Saooti, 50 % de son budget annuel est consacré à l’évolution de ses plateformes, et la moitié de ses équipes sont des ingénieurs dédiés à l'innovation. Saooti n’a pas attendu la "révolution" de l’IA pour y avoir recours. Depuis plusieurs années, Saooti utilise l’IA pour transformer des textes en contenus audio (text-to-speech).

Aujourd’hui, l’entreprise va plus loin avec l'IA générative. Les technologies de speech-to-text et video-to-text permettent de convertir avec précision l’audio en texte pour améliorer l’accessibilité via le sous-titrage automatique, l’indexation et l’archivage des contenus. Le clonage de voix et la production de contenus automatisés viennent aussi enrichir l’IA générative de Saooti.