Le réseau Ici fait voyager ses auditeurs avec "Partir"

"Chaque épisode vous transporte dans un voyage immersif, à travers les sons des conversations animées, l’ambiance des marchés locaux, le craquement des pas sur les feuilles... Chaque son et chaque détail sont soigneusement choisis pour créer une atmosphère immersive. En plus de ces récits inspirants, "Partir" offre une multitude de conseils pratiques : astuces pour économiser, recommandations d’itinéraires et d’hébergements. Les animateurs et journalistes partagent aussi leurs coups de cœur, leurs découvertes culinaires et leurs expériences culturelles. Tout est pensé pour vous aider à planifier votre propre voyage. "Partir" est une ressource" a indiqué Yann Chouquet, directeur adjoint en charge des antennes et de la stratégie éditoriale de Ici.