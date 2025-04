Réviser son bac en écoutant des podcasts

L’objectif de cette initiative n’est pas de remplacer les cours dispensés en classe, mais de proposer une forme d’accompagnement accessible, mobile et engageante. L’écoute peut se faire à tout moment, en autonomie ou en complément d’un travail personnel. Elle favorise aussi le développement de la culture générale. Avec cette opération, Radio France veut confirmer son engagement dans le champ de l’audio éducatif. L’initiative s’inscrit dans la rubrique "Apprendre et réviser", qui regroupe déjà d’autres formats à visée pédagogique. Ce positionnement répond à une demande croissante d’outils numériques pour les apprentissages.Tous les podcasts (et les conseils pour réussir son bac) sont ICI