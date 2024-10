Radio France prépare un prochain Hip Hop Symphonique

Après avoir installé un concept unique et avant de fêter ses 10 ans, Hip Hop Symphonique revient en 2024 avec une création consacrée pour la première fois de son histoire à un seul et unique artiste : Josman. Identifié comme un événement incontournable, ce sont plus de 70 artistes qui ont marqué l’aventure Hip Hop Symphonique dont Ninho, MC Solaar, SCH, IAM, Gazo, Rim’K, Oxmo Puccino, Soolking, Bigflo et Oli, Lous and the Yakuza, Fianso, Chilla, Kalash et bien d'autres. Hip Hop Symphonique réunit ainsi depuis 9 ans "la crème du rap français", 43 musiciens et musiciennes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et les 10 musiciens du live band The Ice Kream, toujours sous la direction artistique d’Issam Krimi et la direction d’orchestre de Dylan Corlay.