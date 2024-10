La CFDT Journalistes dénonce le PLF visant les radios associatives

Les radios associatives emploient actuellement environ 3 000 personnes, dont plus d’un quart pourrait perdre leur emploi si cette coupe budgétaire est actée. La CFDT alerte sur les conséquences sociales et économiques : "Derrière ces chiffres, ce sont des projets de vie, des engagements bénévoles et professionnels qui sont en danger". Ces radios locales, par leur ancrage sur le terrain, jouent un rôle fondamental pour l’expression des citoyens et le maintien du lien social, notamment dans les zones rurales. En réduisant de manière drastique le FSER, l’État mettrait à mal un modèle économique déjà fragile et mettrait en péril la diversité de l’information.

La CFDT, dans son communiqué, rappelle que le FSER est un outil crucial pour "assurer leur mission de communication sociale de proximité". Elle note également que ces radios contribuent à "favoriser les échanges, le développement local et la lutte contre l’exclusion", autant de missions qui risquent d’être gravement affaiblies par les coupes budgétaires annoncées.