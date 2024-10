NRJ s'installe en direct de la "Paris Games Week"

Cette émission spéciale proposera des interviews et des découvertes des dernières nouveautés dans le monde du jeu vidéo. L'événement s'inscrit dans le cadre de la "Paris Games Week", un salon majeur du jeu vidéo organisé à Paris durant cinq jours.

rappelons que depuis cette rentrée 2024, NRJ propose une nouvelle émission intitulée "SuperShow", animée par un trio détonnant : Louis, Charly et Bichette. Ce programme inédit sera diffusé du lundi au jeudi, de 22h à minuit, pour offrir aux auditeurs une fin de soirée placée sous le signe du divertissement et de la bonne humeur.