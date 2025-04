Le NRJ Music Tour fait étape à Compiègne le 30 avril

NRJ installera la scène du NRJ Music Tour à Compiègne le 30 avril 2025 à partir de 20h, sur la place du Château. Ce concert gratuit et ouvert à tous s’inscrit dans la plus grande tournée musicale gratuite de France. La programmation inclura, entre autres, Kendji, Matt Pokora, Amel Bent, Leony, Marine, Ridsa ou encore Jay Style en pré-show.

Les auditeurs pourront suivre l’événement et retrouver les coulisses du concert ainsi que des contenus exclusifs des artistes sur les réseaux sociaux de la radio et sur nrj.fr.