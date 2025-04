La chanteuse Marine de passage à Orléans avec NRJ

La station NRJ Orléans organise une émission spéciale en direct et en public le 11 avril à partir de 13h, depuis le centre commercial Cap Saran. À cette occasion, la gagnante de la Star Academy 2024, Marine, rencontrera son public et prendra part à un format hybride mêlant émission radio et performance musicale en direct. L’émission sera animée par Lionel, voix locale de NRJ Orléans. Marine participera à un échange avec le public avant de proposer un live. Cette séquence est conçue comme un moment de proximité avec les auditeurs et visiteurs du centre commercial. L’accès à l’événement est gratuit et ouvert à tous.

La chanteuse, lauréate de la dernière édition de la Star Academy, a remporté le concours début janvier 2025. Depuis, elle a rencontré un succès rapide, porté notamment par le titre "Ma faute".