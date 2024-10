PLF 2025 : inquiétudes persistantes pour les radios associatives

LLPR - Ce PLF 2025 marque-t-il un tournant dans l’accompagnement financier des radios de catégorie A par l’Etat ?

EJ - Si des centaines de radios de catégorie A venaient à disparaître, ce PLF ne marquerait pas seulement un tournant, il risquerait de porter un coup fatal à l’ensemble du paysage radiophonique français. La radio, souvent invisibilisée par les pouvoirs publics, a toujours été un lien social fondamental, notamment dans les territoires ruraux où elle joue un rôle crucial d’information de proximité, de création culturelle et de cohésion. Lorsque l’État diminue son soutien originel, il expose ces médias à une fragilisation économique pouvant mener à leur disparition et ouvrant ainsi la voie à une concentration accrue du paysage médiatique. Cette concentration autour de grands groupes privés, souvent en lien avec des acteurs économiques puissants, menace directement la diversité de l'information et la pluralité des opinions, des valeurs pourtant fondamentales dans une démocratie.

Un autre effet néfaste serait l'anéantissement des efforts réalisés par les radios locales associatives et commerciales dans le déploiement du DAB+ en France, une technologie cruciale pour moderniser leur réseau de diffusion terrestre. Ce déploiement longtemps attendu risque d’être stoppé net si les financements publics ne sont plus au rendez-vous. Le retard pris par la France au niveau européen dans ce domaine ne ferait qu'aggraver la situation, en amplifiant la domination des plateformes de streaming, exemptées notamment des obligations imposées aux radios, telles que les quotas de chansons francophones et d’information locale.

En réalité, cette volonté de déstabiliser le secteur de l’ESS s'inscrit dans un contexte plus large où des figures politiques remettent également en cause l’utilité des régulateurs tels que l’ARCEP et l’ARCOM, essentiels aux secteurs des télécommunications, de l’audiovisuel et de la communication numérique. Ces opérateurs, qui jouent un rôle de garde-fou face aux dérives des géants du numérique et des plateformes de streaming, sont aussi visés par des propositions de coupes budgétaires. Leur disparition ou leur affaiblissement entraînerait une accélération de la concentration du secteur autour de quelques grands acteurs privés nationaux et internationaux. En regardant ce qui se passe ailleurs en Europe, on observe des gouvernements mettant en place des stratégies similaires, non pas en muselant ouvertement les médias indépendants, mais en les privant de moyens financiers et en les rendant vulnérables à des pressions économiques. Cette forme d'asphyxie financière vise à contrôler indirectement le récit médiatique et à favoriser un modèle où seuls les grands acteurs, capables d'absorber des pertes ou de s'autofinancer, prospèrent. Il en résulte un appauvrissement de la qualité de l'information, où les voix différentes, alternatives et non mainstream sont progressivement écartées.

Derrière l’argument des économies budgétaires, certains politiques semblent chercher à réduire l'intervention publique dans des secteurs clés de la société. Sous couvert de rationalisation, ce projet de loi de finances menace directement des dispositifs qui ont prouvé leur efficacité, comme le FSER. Si l’État ne renforce pas son soutien financier aux radios locales, nous risquons de voir disparaître un pan entier de la création culturelle locale et de l’engagement citoyen, alors même que les radios associatives restent l’un des derniers espaces médiatiques locaux accessibles à tous. Des recommandations en faveur de la ruralité, ainsi que de l’éducation aux médias et à l’information, ont d’ailleurs été récemment formulées dans le Livre blanc de l’Arcom, le rapport des États généraux de l’information et le Plan Culture et ruralité.