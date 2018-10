Julia Martin quitte Europe 1 pour RTL

Après l'arrivée de Céline Da Costa à Europe 1 venue de France Info à la rentrée, c'est un nouveau transfert pour une animatrice et meneuse de jeu qui fait, cette fois-ci, le chemin inverse. Julia Martin, qui n'était plus à l'antenne d'Europe 1 depuis quelques mois, puisqu'en congé maternité, annonce sur son compte Facebook qu'elle rejoint RTL, citant même Cervantès.

"Une porte se ferme, une autre s’ouvre..." Heureuse et fière de rejoindre RTL ! Avec une reprise du micro à mon rythme. Les mercredis j’accompagnerai notamment Yves Calvi sur la matinale. Back on track ! #NouveauChallenge" peut-on lire. Elle assurera le fil rouge de la matinale, en tant que speakerine, un mercredi sur deux, sur la station généraliste du groupe M6, en remplacement de Caroline Alexy qui reste la titulaire.

Julia Martin présente également les bulletins météo sur France 3 depuis ce été.

Julia Martin avait rejoint Europe 1 en 2005, repérée par le PDG de l'époque Jean-Pierre Elkabbach pour remplacer Jacky Gallois dans le dimanche soir. Outre ses missions de meneuse de jeu, elle a animé de nombreuses émissions comme Campus ou La Playlist d'Europe 1.