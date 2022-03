Ce concert en direct, porté par un plateau d'artistes, a touché au global 5.4 millions de Français. L'événement a réuni en moyenne de 2.3 millions de téléspectateurs. France Télévisions et Radio France poursuivent la mobilisation de leurs antennes et de leurs équipes, à Paris et sur le terrain. Hier soir, lors des Victoires de la Musique Classique en direct d'Aix-en-Provence, diffusées sur France 3 et France Musique, l'hymne national ukrainien a été interprété par la cheffe Ariane Matiakh et ce jeudi sur France 2, avec une grande soirée d'information.

En parallèle, l'appel aux dons financiers de la Croix-Rouge se poursuit sur les antennes des Radio France et dans les programmes de France Télévisions.