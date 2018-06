France Medias Monde adopte le player de Radio France

Après une première rencontre en novembre 2017, les équipes techniques du numérique de Radio France et France Médias Monde ont mis en place des processus de collaboration de développement logiciel pour continuer à améliorer ce player et lui apporter de nouvelles fonctionnalités. Les phases de tests étant concluantes, France Médias Monde va inaugurer l’utilisation de ce player sur la nouvelle version du site de sa radio en langue arabe Monte Carlo Doualiya, dès sa mise en ligne courant juin 2018. D’ici le 1er semestre 2019, le player sera également déployé sur toutes les prochaines versions des sites RFI, en français et dans ses 13 autres langues.