France Inter et la Fnac lancent le Prix BD Fnac/France Inter

S’appuyant sur leur rôle de prescripteur culturel et défricheur de talents, la Fnac et France Inter, à travers ce Prix, veulent populariser le neuvième art auprès du public et leur offre la possibilité de découvrir cet univers dans toute sa diversité. Ce Prix témoigne également de l’ambition des deux acteurs de soutenir la création artistique. Cette année, il est parrainé par Rebecca Manzoni, productrice de l’émission culturelle quotidienne "Totémic" sur France Inter.jusqu’au 10 octobre, les fans de bande dessinée ont la possibilité de déposer leur candidature sur le site prixbdfnacfranceinter.com pour devenir membre du Jury. 30 candidats seront retenus et auront pour mission de lire, évaluer et noter l’ensemble de la sélection des libraires Fnac et de la rédaction de France Inter, afin de choisir les albums finalistes.