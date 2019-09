France Culture lance une nouvelle série de podcasts

11 septembre, vaccins, premiers pas sur la lune, sionisme, grand remplacement, chemtrails… Hier cantonnées aux marges, les théories les plus improbables ont gagné en audience et en respectabilité. De l'internaute au chef d'État, des librairies spécialisées aux plateformes de streaming, des cafés du commerce aux plateaux télé, on les retrouve désormais dans toutes les strates de la société. Par quelle mécanique une théorie complotiste née dans l’imagination de quelques-uns parvient-elle à devenir un phénomène culturel majeur ? La Saison 1 des "Mécaniques du complotisme" sera dédiée aux attentats du 11 septembre 2001. Une série de 5 épisodes ("Les théoriciens ", "Tout le monde en parle", "La conquête de l'Amérique", "Le phénomène Loose Change" et "Le conspirationnisme au pouvoir") de 15 minutes réalisée par Thomas Dutter, produite par Roman Bornstein.