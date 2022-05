FGL prépare ses "Océanes de la radio"

Première radio indépendante landaise, leader toutes radios confondues sur le Nord des Landes, le Grand Dax et la Côte Landaise, FGL motorise ses programmes grâce à six fréquences de Biscarrosse à Dax, en passant par Soustons. La radio est connue pour organiser ses "Océanes de la radio" : un plateau artistique géant qui attire chaque premier samedi du mois de juin, à Biscarrosse-Plage, près de 15 000 spectateurs.

Cette année, les auditeurs bénéficieront de deux concerts : le 4 juin avec Bénabar, Cats On Trees ou encore Olympe et Colorblast. Le lendemain, dimanche 5 juin, FGL a notamment invité Skip The Use, Tom Frager, Tibz et Ô c'est nous...