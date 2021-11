FG : deux nouvelles émissions sur la grille

Rappelons que Radio FG diffuse son programme dans 31 villes en FM et 14 en DAB+, notamment Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Nice, Toulouse, Lille, Nantes, Rennes, Orléans, Dijon, Caen, Clermont-Ferrand, Perpignan, et Monaco. La Maison FG édite également FG Chic et Maxximum diffusées en DAB+ à Paris, FG -Xtra. en FM à Anvers. Soit un total de 14 radios digitales proposant des formats originaux disponibles sur radioFG.com, et sur smartphones et tablettes.