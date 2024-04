Radio FG diffuse désormais à Beauvais sur 98.1

Le programme Radio FG propose un format unique au sein du paysage radiophonique français, axé sur la house, la dance et l’électro, en particulier la découverte de nouveaux talents et de nouvelles scènes. Son slogan est "FG DJ Radio". Radio FG est créditée d’une audience hebdomadaire de plus de 1.1 millions d’individus et de 223 300 auditeurs quotidiens.

Radio FG diffuse son programme dans près de 115 villes en DAB+, et dans 35 villes en FM : Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Monaco-Nice, Lille, Nantes, Rennes, Orléans, Bordeaux, Nancy, Dijon, Caen, Clermont-Ferrand et en Europe à Genève, Lausanne et Luxembourg-Ville.