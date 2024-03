Radio FG partenaire de "Versailles Electro"

Le Château de Versailles s'associe à nouveau aux meilleurs artistes de la scène électro française pour proposer une programmation festive et rayonnante au pied de la Galerie des Glaces. Avec en tête d'affiche le duo de DJs français Bon Entendeur et l'artiste Kavinsky, et comme première partie le groupe Radio Cargo et la DJ belge Nathalie Duchène. Radio FG annonce qu'elle sera partenaire de l'événement qui aura lieu le 18 mai prochain.

Radio FG est créditée d’une audience hebdomadaire de plus de 1.1 millions d’individus et de 223 300 auditeurs quotidiens. Elle diffuse son programme dans plus de 100 villes en DAB+, et dans 35 villes en FM : Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Monaco-Nice, Lille et en Europe à Genève, Lausanne et Luxembourg-Ville.