Europe 1 baptise son grand studio en public "Pierre Bellemare"

Le "Studio Espace" était le dernier studio d'Europe 1 qui ne portait pas le nom d'une figure de la radio. En devenant "Studio Pierre Bellemare", il rejoint donc les studios "Floirat" (en hommage à Sylvain Floirat, qui reprit la station en 1955), "Coluche" (C'est dans ce studio qu'est notamment réalisée l'émission "Au coeur de l'histoire" de Franck Ferrand), "Merlin" (l'un des plus grands studios de la radio, baptisé ainsi en hommage à Louis Merlin, journaliste qui participa au lancement d'Europe n°1 dans les années 1950 en proposant des émissions novatrices) et "Lagardère" (du nom de Jean-Luc Lagardère qui reprit en main Europe 1 en 1974 et qui accueille "Europe 1 bonjour" et "Europe matin").