Envie d'intégrer la rédaction de RTL ?

Depuis 5 ans, la rédaction Numérique de RTL organise le #RTLChallenge Journalisme Numérique. Une occasion unique pour intégrer et découvrir le fonctionnement de la rédaction numérique de RTL. Chaque école, parmi les 14 écoles de journalisme partenaires, désigne un candidat en dernière année de Master pour représenter son établissement. Chaque candidat, via son responsable pédagogique, doit à envoyer un dossier à sarah.legaillard@m6.fr comprenant une lettre de candidature et un CV. Les candidats sélectionnés seront conviés dans les locaux de RTL à Neuilly-sur-Seine pour une première étape. Sur un thème imposé dévoilé le jour même, chaque candidat devra en respectant la ligne éditoriale et la charte d’édition de rtl.fr, rendre un contenu sur ce thème qui sera publié sur une plateforme reprenant la maquette de rtl.fr.