Radio France renforce les droits voisins des journalistes avec la Scam

Ces droits rémunèrent la reprise des contenus qu’elle produit par des services de communication en ligne.

Cet avenant permettra aux journalistes salariés de Radio France de percevoir, par l’intermédiaire de la Scam, la part de ces droits qui leur revient. Il poursuit les engagements conjoints de Radio France et de la Scam à consolider les droits des journalistes, dans un contexte marqué par l’évolution très rapide des usages numériques auxquels la radio publique est confrontée.

La Scam (Société civile des auteurs multimedia) représente les auteurs dans les domaines de l’écrit, du documentaire, de la radio et du journalisme. Elle perçoit et redistribue les droits d’auteur et droits voisins, notamment pour les journalistes et documentaristes dont les œuvres sont diffusées à la radio.