Radio Contact : un jeune DJ débarque sur la webradio Contact DJ's

Et la cerise sur le gâteau est venue d’Ibiza. En direct de La Villa Radio Contact, David Antoine lui a personnellement proposé de venir mixer sur place ce vendredi 4 juillet.

Martin a réagi à cette annonce : "Quand j’ai appris que j’allais rejoindre la webradio Contact DJ’s, j’ai été vraiment surpris et très heureux. La musique me passionne depuis mes 13 ans, et j’ai déjà eu la chance de mixer lors de plusieurs événements dans ma région. Je suis ravi de pouvoir partager cette passion avec les auditeurs de Radio Contact et de me lancer dans ce nouveau challenge".