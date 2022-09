Du plaisir et du divertissement sur NRJ Belgique

"Quand je regarde dans le rétroviseur, je suis extrêmement fier de la saison qui se termine. Elle a été très positive pour NRJ : tant en termes de vagues d’audience qu’en termes d’évènements, opérations, concours et tout ce que l’équipe NRJ a mis en place dans le but d’apporter du plaisir, du divertissement et des "bonnes vibes" aux auditeurs. C’est donc sur 3 notions que nous avons construit, dans la continuité, cette nouvelle saison : plaisir, divertissement et bonnes vibes" a rappelé Nicolas Fadeur, directeur des programmes de NRJ Belgique.