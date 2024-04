Bel RTL : Christian De Paepe animera "la plus belle émission radio de l'année"

Durant toute la matinée, 10 animateurs se succèderont à l'antenne pour présenter ces 10 objets de collection et faire monter les enchères le plus haut possible : Pierre Garnier et son Disque d’or pour son single "Ceux qu’on était" présenté par David Antoine, Francis Cabrel pour son triple disque d’or pour son album "Hors saison" présenté par Sophie Pendeville ou encore Slimane pour son Disque de platine pour son album "Chroniques d’un Cupidon" présenté par Benjamin Maréchal et Louane pour Disque d’or pour son album "Sentiments" présenté par Sabrina Jacobs.