NRJ Belgique : une nouvelle édition du "Cover Day"

Cette année, c'est Joseph Kamel qui parraine l'événement. On pourra également y découvrir les prestations de Pierre Garnier, Helena, Mentissa & Jasper, Essyla et Yamê, l'étoile montante du rap. Ce concert hyper intimiste sera diffusé le 5 avril à 19h.Lors de cette live session présentée par Dylan, les artistes engagés interpréteront un de leur titre ainsi que leur version exclusive d'un hit connu. Un évènement hors du commun qui sera entièrement diffusé sur la chaîne Youtube NRJ Belgique, sur NRJ.be et pour lequel les auditeurs auront évidemment la chance de remporter des places.En attendant, toutes les covers NRJ sont à retrouver ICI