Deezer et Orange renouvellent leur partenariat

"Nous sommes ravis de poursuivre notre aventure avec Orange après plus d’une décennie de collaboration sur le marché français", a déclaré Stéphane Rougeot, directeur général adjoint de Deezer. "Ensemble, nous avons construit depuis plus de 10 ans une relation commerciale gagnante, apportant l’une des meilleures expériences de streaming à des centaines de milliers de fans de musique à travers le pays. Avec une approche commune d’innovation et d’excellence commerciale, nous continuerons à nous développer ensemble dans les années à venir."

Pour célébrer ce renouvellement, Deezer et Orange lancent une offre spéciale disponible jusqu'au 16 août, offrant 6 mois de Deezer Premium aux nouveaux clients souscrivant à une formule "Plus que forfait".