Qobuz et ECM lancent un partenariat mondial

L'objectif est de travailler aux côtés d’ECM pour valoriser leur catalogue, leurs nouvelles sorties et les artistes émergents du label - des enregistrements emblématiques du XXe siècle signés Keith Jarrett, Charlie Haden, John Surman, Pat Metheny, Jack DeJohnette, Jan Garbarek, Ralph Towner, Nik Bärtsch, Anouar Brahem, Dominic Miller, et bien d’autres.

La campagne multiplateforme inclura la boutique de téléchargement de Qobuz, les applications de streaming et le contenu magazine, avec des playlists exclusives soigneusement sélectionnées et des vidéos d'artistes rendant hommage au label fondé par Manfred Eicher en 1969. La plupart du catalogue sera disponible en 24 bits.