Deezer figure dans le classement annuel "World's Most Innovative Companies"

"Fidèle à son esprit pionnier et novateur, Deezer a marqué de son empreinte l’industrie musicale en 2023. Je suis très fier que nos initiatives soient reconnues par Fast Company" a déclaré Jeronimo Folgueira, PDG de Deezer. "L'introduction du modèle de rémunération centré sur l'artiste nous a permis d'inaugurer une nouvelle ère dans le streaming musical, réaffirmant la priorité donnée à la création musicale, à une rémunération plus équitable pour les artistes et au déploiement d’expériences inédites pour les fans".

Lancé en 2023, le modèle de rémunération centré sur l’artiste développé par Deezer a été "le catalyseur d'un changement à l'échelle de l'industrie, déclenchant la première évolution majeure dans le paiement des royalties depuis la création du streaming musical".