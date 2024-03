Merlin et Deezer renouvellent leur partenariat

Parmi les nouvelles initiatives explorées par les services de streaming, Deezer propose un nouveau modèle de rémunération innovant centré sur l’artiste, uniquement déployé en France à ce jour. Ce modèle récompense les artistes et les contenus qui génèrent un engagement actif des fans, redonne toute sa place à la musique et renforce les mesures de détection de la fraude. En adoptant ce modèle, Merlin garantit à ses membres indépendants une rémunération plus équitable pour leurs artistes et contribue au développement d’un écosystème musical durable.

Cette collaboration intervient à un moment charnière pour l’industrie musicale qui explore de nouvelles pistes d’amélioration de la rémunération des artistes sur les plateformes de streaming.