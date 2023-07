DAB+ : Phare FM a lancé sa 15e zone de diffusion

Créée en 1988 à Mulhouse, plus de 18 millions de personnes peuvent aujourd’hui écouter Phare en France, en Belgique et en Suisse. Cela représenterait pour Nathanaël Chong, directeur de Phare FM "un auditoire global d’environ 190 000 personnes chaque mois en diffusion hertzienne et Internet". Jusqu’alors composée de stations locales affiliées sur la bande FM et/ou le DAB+ à Bâle-Mulhouse, Grenoble, Nord-Alsace (ex Haguenau), en Haute-Normandie, à Lyon-Dauphiné, Montauban et Mons (Belgique), Phare FM connaît une croissance historique de sa zone de couverture en national depuis 2016. La radio s’écoute aussi dans les grandes aires urbaines de Paris-Île de France, Aix-Marseille-Provence, Nice-Côte-d’Azur, Valenciennes, Metz, du Mans et Troyes.