Covid-19 : un partenariat inédit entre l'AP-HP et Radio France

Enfin, entre le 26 mars et le 31 mars, Radio France a diffusé des appels à la générosité sur France Inter, franceinfo et France Bleu Paris pour la collecte de dons de l’AP-HP, la Fondation de France et l’Institut Pasteur, au profit des personnels soignants, des chercheurs et des personnes vulnérables grâce à de multiples appels à la générosité. Pour poursuivre la solidarité, France Inter proposera ce dimanche 12 avril un Jeu des 1000 euros grand format avec des duos composés d’auditeurs, d’anciens gagnants et des voix de l’antenne. L’ensemble des gains seront reversés à l’alliance "Tous unis contre le virus".

"Être aux côtés des soignants et de leurs patients dans cette période était une évidence. Avec l’AP-HP, nos antennes ont pensé des dispositifs sur-mesure pour soutenir les patients et rendre hommage aux soignants de manière adaptée dans ces circonstances. Dans cette crise, chacun cherche à contribuer à sa manière pour surmonter collectivement cette épreuve : la place de Radio France était naturellement là, en soutien à la communauté hospitalière" a souligné Sibyle Veil, Président-directrice générale de Radio France.