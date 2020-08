Chérie FM Hauts de France change d’ère

Pour ce chantier, Broadcast-associés a travaillé avec Audio Research, le fournisseur du play-out Radio "OpenRadio" : "Audio Research est également une société basée dans les Hauts-de-France. Une société de la région, c'est un critère important" a rappelé pour Jean-Philippe Piotr ; "d'ailleurs, cette solution logicielle équipait la radio depuis ses débuts et cela nous paraissait naturel de poursuivre cette belle collaboration avec l’équipe de Thierry Constant" a ajouté Fabrice Gauthier, directeur général de Broadcast-associés. "Nous avons donc renouvelé, développé et automatisé ensemble, plus encore, le système de diffusion en place. Du côté du réseau IP Broadcast et du choix de console, nous avons sélectionné le fabricant AXIA et notamment le modèle Fusion et ses périphériques, avec le soutien de IP Studio, l’importateur de la marque américaine".