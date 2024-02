Broadcast-associés est prêt à accueillir les médias du monde entier pour les Jeux Olympiques

Broadcast-associés est "Architectes Médias" : "Depuis 20 ans, notre métier est de mettre à disposition nos compétences et nos infrastructures Broadcast aux services de nos clients : radios, télévisions et plus généralement tous les nouveaux médias, y compris pour le corporate et les institutionnels" rappelle Fabrice Gauthier. À l’occasion de cet événement, Broadcast-associés se prépare donc à accueillir les médias et entreprises qui ont besoin d’accompagnements, de renforts, et d’infrastructures broadcast, aussi bien sur la partie éditoriale que technique. Ses infrastructures sont situés dans un immeuble au 9e étage. Le bâtiment Hi-Tech est entièrement connecté "en fibre noire", relié à Téléhouse , donc à des Datacenters sur l’ensemble de la planète, avec la possibilité de bénéficier des connexions dédiées et sécurisée de plusieurs gigas de bande passante, avec la présence d’un opérateur Telecom à la même adresse, en support si besoin.