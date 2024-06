Radio Millésime et Broadcast-associés fêtent le centenaire des JO de Paris

C’était un événement rempli d’émotions avec des moments historiques et plein de records, pour un public de séniors conquis et nostalgiques : Prendre en main une flamme olympique, apprécier les récits de Jean-François Lamour (ex-ministre des Sports et double médaillé olympique au sabre) et revivre les détails de son épopée, la montée sur le podium avec sa médaille d’or, évoquer aussi avec lui les Jeux de Séoul et de Barcelone, partager la passion du sport d’Alain Vernon et de ses invités : c’était le programme du jour, le 31 mai dernier durant 3 heures de direct depuis Meudon.