Broadcast-associés célèbre ses 20 ans au Paris Radio Show

Les équipes de Broadcast et de La boutique Broadcast seront présentes au cœur du plus grand rassemblement français des professionnels et des acteurs du marché, au Paris Radio Show : "C’est l’occasion pour tous de se retrouver, d’échanger, de présenter les nouveaux services et les nouveaux produitsé déclaré Fabrice Gauthier, fondateur et dirigeant de Broadcast-associés. Ces nouveautés sont à découvrir en avant-première sur laboutiqueBroadcast.fr 2024 est aussi marquée par le 20e anniversaire de Broadcast-associés : l’équipe réserve donc de nombreuses animations et surprises sur son stand dau Paris Radio Show, notamment une soirée anniversaire durant la nocturne ,le mardi 6 février jusqu’à 22h.