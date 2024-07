Ce jeudi à 09h, le Comité éditorial du Paris Radio Show se réunit

Chaque année, plusieurs dizaines de professionnels de la radio et de l'audio digital se réunissent pour tracer les grandes ligne des contenus abordés lors du Paris Radio Show . L'objectif est de mieux répondre aux souhaits et aux problématiques du secteur francophone. Ce jeudi matin à 09h se tiendra le premier Comité éditorial en lien avec l'édition 2025. Au menu, et en distanciel, un rapide bilan de l'édition 2024, les choix des thèmes principaux, des espaces, des offres, des animations... Bref, il s'agira de construite l'ossature de l'édition 2025 en 60 minutes. Pour participer et partagez vos suggestions et vos idées, vous devez vous inscrire ICI . N'oubliez pas d'entrer le mot de passe que vous avez reçu par mail.Soulignons que le prochain Comité éditorial du PRS 25 aura lieu en présentiel à la fin du mois de septembre prochain.