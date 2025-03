Le COMED du Paris Radio Show fait le bilan de l'édition 2025

L’édition 2025 a rassemblé une audience variée, où 33% des visiteurs étaient des décideurs et 25% des professionnels techniques. La diversité des profils, incluant experts en monétisation et créateurs de programmes, a favorisé des échanges riches autour des innovations du secteur. Avec 66 sessions et 140 intervenants, l’événement a offert une plateforme incontournable pour le partage d’idées et le développement du marché de l’audio. Les visiteurs ont plébiscité les conférences et les espaces dédiés aux innovations, avec un fort intérêt pour les débats, les podcasts en direct et l’Audio Talent Job. La satisfaction générale s’élève à 4.1/5, confirmant la pertinence des thématiques abordées. La présence de 90 exposants et l’attribution de 25 Grands Prix témoignent du dynamisme du secteur.