RJB sur les routes du Jura bernois et de Bienne pour célébrer son anniversaire

Le mercredi 29 mai, au petit matin, Sven et Diana de "La Matinale" commenceront cette journée anniversaire en direct de la station de la Birse à Bévilard. Pour réveiller les auditeurs ayant eu le courage de venir leur rendre visite si tôt, les cafés et croissants seront offerts. Pour ceux qui ne pourraient pas se rendre sur place, pas de regrets : un concours sera mis sur pied et permettra aux gagnants de remporter un petit-déjeuner pour eux et leurs collègues.

Mylène et Bryan se mettront en route dès 9h pour aller se cacher dans les recoins de la région. Pour les retrouver et gagner un bon essence d’une valeur de CHF 100, rien de plus simple : il suffit d’écouter les indices laissés à l’antenne.